Сегодня, 12:57 Фигурное катание, Женская Произвольная программа 28.12.2019. Онлайн видео трансляция Чемпионата России-2020, где смотреть

28 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске, состоится заключительный соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня, последние комплекты чемпионата страны разыграют женщины в одиночном катании. Безусловно, наиболее драматичный и зрелищный вид фигурного катания. Плюс, сейчас в России целая россыпь талантливых юных фигуристок, которые освоили четверные прыжки. 28 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске, состоится заключительный соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня, последние комплекты чемпионата страны разыграют женщины в одиночном катании. Безусловно, наиболее драматичный и зрелищный вид фигурного катания. Плюс, сейчас в России целая россыпь талантливых юных фигуристок, которые освоили четверные прыжки.





Безусловно, главней героиней короткой программы стала Алёна Косторная, которая набрала рекордных 89.86 за обязательный прокат. Второй результат показала Анна Щербакова. Анна проиграла Алене около 10 баллов. В активе Щербаковой 79.93 пункта. Замкнула тройку лидеров Александра Трусова. Выступление Саши судьи оценили в 76.46.





Стоит отметить, блестяще откатала короткую программу Елизавета Туктамышева - 75.74. У 2-кратной чемпионки мира, новоиспеченной подопечной Брайана Орсера - Евгении Медведевой лишь пятый результат - 71.08.





В принципе прогнозированные результаты после короткой программы. По-крайней мере группа лидеров целиком вырисовывалась еще до старта. Как непосредственно сложится для фигуристок произвольное катание, после которого и определится чемпионка и призерши, смотрите в прямом эфире на 1-М КАНАЛЕ.





Начало выступлений в 15:00 московское время.





Фигурное катание, Чемпионат России-2020. Произвольная программа у женщин. Онлайн видео трансляция, результаты из Красноярска, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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