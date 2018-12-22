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Фигурное катание, Женская Короткая программа 27.12.2019. Онлайн видео трансляция Чемпионата России-2020, где смотреть

27 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, состоится второй соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова и 2-кратная чемпионка мира Евгения Медведева покажут обязательную программу. Практически все сильнейшие фигуристки мира покажут свое мастерство. Напомним, еще одна звездная воспитанница Этери Тутберидзе - Олимпийская чемпионка Алина Загитова, накануне приняла решение приостановить выступления. Сегодня, Алина не выйдет на лед.

Как непосредственно сложится короткий или обязательный прокат на чемпионате страны, чем удивят нас талантливейшие девушки-одиночницы, смотрите в прямом эфире...Жарко будет сегодня на красноярском льду это уж точно!!!

Расписание 2-го дня ЧР-2020, и полный старт-лист участниц смотрите ЗДЕСЬ. Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию короткой программ у женщин смотрите на 1-М КАНАЛЕ.

Начало женского одиночного катания в 15:30 московское время.

Фигурное катание, Чемпионат России 27.12.2019. Короткая программа у женщин. Онлайн видео трансляция, результаты из Красноярска, смотреть...




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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