Вчера, 13:07 Фигурное катание, Женская Короткая программа 27.12.2019. Онлайн видео трансляция Чемпионата России-2020, где смотреть

27 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, состоится второй соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу. 27 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, состоится второй соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня, в борьбу за медали вступят женщины, которые исполнят свою короткую программу.





Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова и 2-кратная чемпионка мира Евгения Медведева покажут обязательную программу. Практически все сильнейшие фигуристки мира покажут свое мастерство. Напомним, еще одна звездная воспитанница Этери Тутберидзе - Олимпийская чемпионка Алина Загитова, накануне приняла решение приостановить выступления. Сегодня, Алина не выйдет на лед.





Как непосредственно сложится короткий или обязательный прокат на чемпионате страны, чем удивят нас талантливейшие девушки-одиночницы, смотрите в прямом эфире...Жарко будет сегодня на красноярском льду это уж точно!!!





1-М КАНАЛЕ. Расписание 2-го дня ЧР-2020, и полный старт-лист участниц смотрите ЗДЕСЬ. Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию короткой программ у женщин смотрите на





Начало женского одиночного катания в 15:30 московское время.





Фигурное катание, Чемпионат России 27.12.2019. Короткая программа у женщин. Онлайн видео трансляция, результаты из Красноярска, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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