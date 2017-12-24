Вчера, 10:06                    

Вольная, греко-римскя борьба, Рождественский турнир, прямая онлайн видео трансляция, Москва-2019.

27 декабря, в спорт центре МССУОР №1, Москва продолжается 3-й международный Рождественский турнир по вольной, греко-римской  и женской борьбе.

Сегодня будут определены победители и призеры турнира следующих весовых категорий:
Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг
Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг
Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг  

А также состоятся предварительные встречи в весовых категориях:
Греко-римский стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг
Девушки: 57, 61, 65, 69, 73кг
Вольный стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг 

РАСПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

ВИДЕО ЗАПИСЬ 1-ГО ДНЯ БОРЬБЫ

Ниже предлагаем Вам смотреть Онлайн видео трансляцию второго дня, 3-го престижного кадетского международного турнира по вольной и греко-римской борьбе из Москвы.

Рождественский турнир, борьба, Прямая трансляция турнира из Москвы. Ковер А.


Вольная борьба, Рождественский турнир в МОСКВЕ онлайн трансляция Ковер В.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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