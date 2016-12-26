Вчера, 19:15 Хоккей, ЮЧМ-2020, Швеция - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция, где смотреть

В четверг, 26 декабря, на льду "Верк-Арены" в чешском городке Тршинец, в рамках стартовавшего сегодня юниорского Чемпионата мира по хоккею-2020, состоится второй и центральный матч в группе А. В котором сборная Швеции встретиться с самым принципиальным соперником в рамках группового турнира - Финляндией.









Ровно год назад в стартовом матче ЮЧМ-2019, который проходил в Канаде, сборные команды Швеции и Финляндии также играли в очном противостоянии и в прошлый раз сильнее были шведы 1-2. Но, как вы помните, в итоге, тот Чемпионат мира выиграли как раз фины. А Швеция и вовсе осталась без наград. Что будет сегодня, 26.12.2019 в этом всегда упорном и интереснейшем противостоянии, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах TSN-1 и TSN-2, скоро...

Начало трансляции матча Швеция - Финляндия U20 в 21:00 московское время или 20.00 Киев.

Наряду с нынешними соперниками в группе А выступают команды Швейцарии, Казахстана и Словакии. Кстати, Швейцарцы в стартовом матче уже обыграли сборную Казахстана со счетом 5-3 и теперь являются лидерами группы.Ровно год назад в стартовом матче ЮЧМ-2019, который проходил в Канаде, сборные команды Швеции и Финляндии также играли в очном противостоянии и в прошлый раз сильнее были шведы 1-2. Но, как вы помните, в итоге, тот Чемпионат мира выиграли как раз фины. А Швеция и вовсе осталась без наград. Что будет сегодня, 26.12.2019 в этом всегда упорном и интереснейшем противостоянии, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах TSN-1 и TSN-2, скоро...

Швеция - Финляндия, Чемпионат мира-2020 по Хоккею среди молодежи, Прямая видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Швеции после овертайма. Счет игры Швеция - Финляндия 3:2 (0-1, 1-1, 1-0). Овертайм (1-0).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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