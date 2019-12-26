Вчера, 18:53 Футбол, Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 26.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

26 декабря, на именитом "Олд Траффорд" в Манчестере, состоится матч 19-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Манчестер Юнайтед примет Ньюкасл. 26 декабря, на именитом "Олд Траффорд" в Манчестере, состоится матч 19-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Манчестер Юнайтед примет Ньюкасл.





"Сороки" пожалуют на "Театр Мечты", для того чтобы одержать вторую победу кряду в АПЛ. Напомним, в предыдущем туре подопечные Стива Брюса нанесли минимальное поражение Кристал Пэлас. Мигель Альмирон под занавес встречи забил победный гол. В свою очередь, "Красные дьяволы" постараются реабилитироваться в глазах родных трибун за обидное поражение накануне от скромного Уотфорда 0:2.





Напомним сейчас команды с 25-ю баллами занимают 8/9 места в турнирной таблице. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных подопечные Уле-Гуннара Сульшера опережают сегодняшнего оппонента.





"Без преувеличения" матч за 6-ть пунктов ожидает на футбольные коллективы. Кто окажется сильнее, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), TVPlay Sports (Latvia)...





Начало трансляции матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед в 19:30 по-Киеву или 20:30 московское время, Минск.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, 19-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа Манчестер Юнайтед. Счет игры Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 4:1 (3-1, 1-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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