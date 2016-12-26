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Хоккей, Казахстан U20 - Швейцария U20, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

26 декабря, на льду "Верк-Арены" в чешском городке Тршинец, где сегодня стартует  чемпионат мира по хоккею-2020 среди спортсменов до 20 лет, состоится матч 1-го тура в группе А. Молодежная ледовая дружина Казахстана встретится со сборной Швейцарии.  

Наряду с нынешними соперниками в группе А выступают команды Швеции, Финляндии и Словакии. Напомним, на прошлогоднем первенстве швейцарцы остановились в шаге от бронзовых медалей, уступив утешительный финал одногодкам из России, 2:5. Казахи играли стыковые матчи з датчанами за право остаться в элите. Справились с этой задачей подопечные Сергея Старыгина, переиграв скандинавов в двух встречах с общим счетом 8:3.

Как непосредственно подготовились молодежные команды к текущему первенству, смотрите в прямом эфире...

Начало трансляции матча Швейцария U20 - Казахстан U20 в 17:00 московское время или 20.00 Нур-Султан.

Казахстан - Швейцария, Чемпионат мира-2020 по Хоккею среди молодежи, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Швейцарии. Счет матча Швейцария - Казахстан 5-3 (2-1, 1-2, 2-0). Видео обзор лучших фрагментов первого матча сборной Казахстана на ЮЧМ-2020, смотрите здесь же. 

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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