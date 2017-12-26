Вчера, 19:54 Вольная, греко-римскя борьба, Рождественский турнир, прямая онлайн видео трансляция, Москва-2019.

26 декабря, в спорт центре МССУОР №1, Москва стартовал 3-й международный Рождественский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе.



Сегодня будут оспорены путевки в финалы следующих весовых категорий:

Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг

Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг

Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг





РАСПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА



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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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