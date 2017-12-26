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Вольная, греко-римскя борьба, Рождественский турнир, прямая онлайн видео трансляция, Москва-2019.

26 декабря, в спорт центре МССУОР №1, Москва стартовал 3-й международный Рождественский турнир по вольной, греко-римской  и женской борьбе.

Сегодня будут оспорены путевки в финалы следующих весовых категорий:
Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг
Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг
Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг  

РАСПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Ниже предлагаем Вам смотреть Онлайн видео трансляцию первого дня, 3-го престижного кадетского международного турнира по вольной и греко-римской борьбе из Москвы. 

Рождественский турнир, борьба, Прямая трансляция турнира из Москвы. Ковер А.


Вольная борьба, Рождественский турнир в МОСКВЕ онлайн трансляция Ковер В.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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