Вчера, 13:35 Вольная, греко-римскя борьба, прямая онлайн видео трансляция Рождественский турнир-2019, жеребьевка, смотреть

Завтра, 26 декабря в Москве стартует третий рождественский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей и девушек кадетского возраста.







Состязания пройдут в Московском Олимпийском колледже №1, что расположен по адресу 16-я Парковая улица, строение 17, на 2 коврах UWW в следующих весовых категориях: Кадеты: (вольный стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг. Кадеты: (греко-римский стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг. Кадетки: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73кг. Допуск 2кг.



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Жеребьевка международного Рождественского турнира по вольной, греко-римской и женской борьбе, Москва-2019, смотреть прямой эфир

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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