Вольная, греко-римскя борьба, прямая онлайн видео трансляция Рождественский турнир-2019, жеребьевка, смотреть
Завтра, 26 декабря в Москве стартует третий рождественский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей и девушек кадетского возраста.
Состязания пройдут в Московском Олимпийском колледже №1, что расположен по адресу 16-я Парковая улица, строение 17, на 2 коврах UWW в следующих весовых категориях:
Кадеты: (вольный стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг.
Кадеты: (греко-римский стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг.
Кадетки: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73кг. Допуск 2кг.
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Жеребьевка международного Рождественского турнира по вольной, греко-римской и женской борьбе, Москва-2019, смотреть прямой эфир
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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