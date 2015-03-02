3-й Рождественский турнир-2019 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание соревнований в Москве.
26 - 28 декабря в Москве (Россия) состоится третий рождественский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей и девушек кадетского возраста. В третьем рождественском борцовском турнире, уже традиционно примут участие лучшие представители всех регионов России а также гости из-за рубежа.
Состязания пройдут в Московском Олимпийском колледже №1, что расположен по адресу 16-я Парковая улица, строение 17, на 2 коврах UWW в следующих весовых категориях:
Кадеты: (вольный стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг.
Кадеты: (греко-римский стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг.
Кадетки: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73кг. Допуск 2кг.
Программа международного Рождественского турнира, Москва-2019: местное время (Киев - 1 час).
25 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ
16.00 - 17.00 Взвешивание и жеребьевка во всех весовых категориях и всех стилях борьбы.
26 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА
РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
11.00 – 18.00 Предварительные схватки:
Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг
Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг
Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг
27 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
11.00-14.00 Предварительные схватки:
11.00-14.00 Предварительные схватки:
Греко-римский стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг
Девушки: 57, 61, 65, 69, 73кг
Вольный стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг
15.00 - 15.40 Церемония Открытия
16.00 - 19.00 Утешительные схватки и ФИНАЛЫ
Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг
Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг
Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг
28 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
Утешительные схватки и ФИНАЛЫ
Греко-римский стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг
Девушки: 57, 61, 65, 69, 73кг
Вольный стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!