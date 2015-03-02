Вчера, 10:50 3-й Рождественский турнир-2019 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание соревнований в Москве.

26 - 28 декабря в Москве (Россия) состоится третий рождественский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей и девушек кадетского возраста. В третьем рождественском борцовском турнире, уже традиционно примут участие лучшие представители всех регионов России а также гости из-за рубежа.





Состязания пройдут в Московском Олимпийском колледже №1, что расположен по адресу 16-я Парковая улица, строение 17, на 2 коврах UWW в следующих весовых категориях: Кадеты: (вольный стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг. Кадеты: (греко-римский стиль) 45, 48, 51 ,55, 60, 65, 71, 80, 92, 110кг. Допуск 2кг. Кадетки: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73кг. Допуск 2кг. Программа международного Рождественского турнира, Москва-2019: местное время (Киев - 1 час). 25 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ 16.00 - 17.00 Взвешивание и жеребьевка во всех весовых категориях и всех стилях борьбы.



26 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА

РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

11.00 – 18.00 Предварительные схватки: Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг

27 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

11.00-14.00 Предварительные схватки: Греко-римский стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг Девушки: 57, 61, 65, 69, 73кг Вольный стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг

15.00 - 15.40 Церемония Открытия

16.00 - 19.00 Утешительные схватки и ФИНАЛЫ Греко-римский стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг Девушки: 40, 43, 46, 49, 53кг Вольный стиль: 45, 48, 51, 55, 60кг

28 декабря - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА Утешительные схватки и ФИНАЛЫ Греко-римский стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг Девушки: 57, 61, 65, 69, 73кг Вольный стиль: 65, 71, 80, 92, 110кг

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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