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Футбол, Тоттенхэм - Челси 22.12.2019 Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

22 декабря, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, состоится Центральный матч 18-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Тоттенхэм примет Челси. "Лондонское Супер-дерби" ожидает нас сегодня. Жозе Моуриньо сыграет со своей бывшей командой, где он достиг наивысшего признания.

На данный момент "Шпоры" находятся на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. В активе Гарри Кейна и компании 26-ть набранных баллов. Аристократы с 29-ю пунктами замыкают лиго чемпионовскую четверку. На расстоянии одной победы находятся суперклубы перед игрой. Безусловно, футболисты Тоттенхэма постараются обойти "синих". Тем более, что они имеют преимущество родного поля.

Как непосредственно сложится игра Топ-клубов Европейского футбола и чем завершится дуэль харизматичных Жозе Моуриньо и его подопечного начало 2000-х Фрэнка Лампарда, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan),  Belarus 5 (Belarus), Sky Sports Premier League (UK)...

Начало трансляции матча Тоттенхэм - Челси в 18:30 по-Киеву или 19:30 московское время, Минск.

Тоттенхэм - Челси, 18-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1 | КАНАЛ-2 | КАНАЛ-3



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, Тоттенхэм - Челси 22.12.2019 Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
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