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Биатлон, женский Масс-старт 22.12.2019. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

22 декабря, на биатлонной арене "имени Сильви Бекар" в Анси (Франция), где сегодня завершается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. Под первым номером на лыжню выйдет норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Всего на три балла Тандреволд опережает в общем зачете действующую обладательницу Большого хрустального глобуса, итальянку Доротею Вирер. Вирер выйдет со вторым номером на майке соотвественно. Третий номер достался еще одной норвежке Тирил Экхофф.

Как сложится и чем завершится дебютная гонка с массовым стартом у женщин сезона КМ 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский масс-старт 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

15. Елена Пидгрушная
27. Дарья Блашко

Россия

8. Светлана Миронова
19. Екатерина Юрлова-Перхт
20. Лариса Куклина

Беларусь

22. Ирина Кривко

Полный старт-лист WOMEN 12.5 KM MASS START в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у женщин на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Тирил Экхофф (0+1+0+1)  38:52,8

2. Доротея Вирер (1+0+1+0)  +1:24,9

3. Линн Перссон (1+0+0+0)  +1:25,1

...

19. Елена Пидгрушная (0+1+1+1)  +3:16,2
29. Дарья Блашко (0+1+0+0)  +6:30,6

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results-women.pdf [399,22 Kb] (cкачиваний: 24)  




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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