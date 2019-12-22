Сегодня, 14:10 Биатлон, женский Масс-старт 22.12.2019. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

22 декабря, на биатлонной арене "имени Сильви Бекар" в Анси (Франция), где сегодня завершается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. Под первым номером на лыжню выйдет норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Всего на три балла Тандреволд опережает в общем зачете действующую обладательницу Большого хрустального глобуса, итальянку Доротею Вирер. Вирер выйдет со вторым номером на майке соотвественно. Третий номер достался еще одной норвежке Тирил Экхофф. 22 декабря, на биатлонной арене "имени Сильви Бекар" в Анси (Франция), где сегодня завершается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. Под первым номером на лыжню выйдет норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Всего на три балла Тандреволд опережает в общем зачете действующую обладательницу Большого хрустального глобуса, итальянку Доротею Вирер. Вирер выйдет со вторым номером на майке соотвественно. Третий номер достался еще одной норвежке Тирил Экхофф.





Как сложится и чем завершится дебютная гонка с массовым стартом у женщин сезона КМ 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский масс-старт 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

15. Елена Пидгрушная

27. Дарья Блашко

Россия

8. Светлана Миронова

19. Екатерина Юрлова-Перхт

20. Лариса Куклина

Беларусь

22. Ирина Кривко





Полный старт-лист WOMEN 12.5 KM MASS START в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у женщин на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1 . Тирил Экхофф (0+1+0+1) 38:52,8

2. Доротея Вирер (1+0+1+0) +1:24,9

3. Линн Перссон (1+0+0+0) +1:25,1

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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19. Елена Пидгрушная (0+1+1+1) +3:16,229. Дарья Блашко (0+1+0+0) +6:30,6