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Биатлон, Масс-старт у мужчин 22.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

22 декабря, на биатлонном стадионе во французском Анси, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на трассы выйдет норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Бё-младший со значительным отрывом лидирует в рейтинге Кубка мира. Старший брат норвежца выйдет под вторым номером. Замкнет тройку француз Кантен Фийон Майе, который является главным открытием сезона.

Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина с 4 огневыми рубежами, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины и России.

Украина

16. Дмитрий Пидручный

Россия

5. Александр Логинов
10. Матвей Еливсеев
30. Никита Поршнев

Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 13.10 по-Киеву, 14.10 московское время, Минск.

Биатлон, мужской Масс-старт на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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