Сегодня, 12:23 Биатлон, Масс-старт у мужчин 22.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

22 декабря, на биатлонном стадионе во французском Анси, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на трассы выйдет норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Бё-младший со значительным отрывом лидирует в рейтинге Кубка мира. Старший брат норвежца выйдет под вторым номером. Замкнет тройку француз Кантен Фийон Майе, который является главным открытием сезона. 22 декабря, на биатлонном стадионе во французском Анси, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на трассы выйдет норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Бё-младший со значительным отрывом лидирует в рейтинге Кубка мира. Старший брат норвежца выйдет под вторым номером. Замкнет тройку француз Кантен Фийон Майе, который является главным открытием сезона.





Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина с 4 огневыми рубежами, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины и России.

Украина

16. Дмитрий Пидручный

Россия

5. Александр Логинов

10. Матвей Еливсеев

30. Никита Поршнев





Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 13.10 по-Киеву, 14.10 московское время, Минск.

Биатлон, мужской Масс-старт на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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