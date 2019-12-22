Биатлон, Масс-старт у мужчин 22.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть
22 декабря, на биатлонном стадионе во французском Анси, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Под первым стартовым номером на трассы выйдет норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Бё-младший со значительным отрывом лидирует в рейтинге Кубка мира. Старший брат норвежца выйдет под вторым номером. Замкнет тройку француз Кантен Фийон Майе, который является главным открытием сезона.
Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина с 4 огневыми рубежами, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины и России.
Украина
16. Дмитрий Пидручный
Россия
5. Александр Логинов
10. Матвей Еливсеев
30. Никита Поршнев
Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 13.10 по-Киеву, 14.10 московское время, Минск.
Биатлон, мужской Масс-старт на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...Скоро...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!