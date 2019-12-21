Сегодня, 12:09 Биатлон, мужская Гонка Преследования 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

21 декабря, на биатлонном стадионе французского Анси, где сейчас проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у мужчин на 12,5км. 60 лучших биатлонистов по-итогам спринта выйдут на дистанцию сегодня. Открывать пасьют будет немец Бенедикт Долль. Долль, при идеальной стрельбе на 9 секунд опередил норвежца Тарьей Бё. 11 секунд лидеру проиграл француз Кантен Фийон Майе. Текущий лидер общего зачета Кубка мира, норвежец Йоханнес Тингнес Бё проиграл лидеру 15 секунд. Дважды промахнулся Бё-младший в спринте, что стоило ему третьего золота в коронной дисциплине. Сегодня, у Йоханнеса есть отличная возможность взойти на подиум. 21 декабря, на биатлонном стадионе французского Анси, где сейчас проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у мужчин на 12,5км. 60 лучших биатлонистов по-итогам спринта выйдут на дистанцию сегодня. Открывать пасьют будет немецДолль, при идеальной стрельбе на 9 секунд опередил норвежца11 секунд лидеру проиграл французТекущий лидер общего зачета Кубка мира, норвежецпроиграл лидеру 15 секунд. Дважды промахнулся Бё-младший в спринте, что стоило ему третьего золота в коронной дисциплине. Сегодня, у Йоханнеса есть отличная возможность взойти на подиум.





Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина с 4 огневыми рубежами, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской пасьют 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

18. Дмитрий Пидручный +1:03

31. Антон Дудченко +1:18

34. Артем Прима +1:27

39. Руслан Ткаленко +1:37

Россия

11. Александр Логинов +0:45

24. Никита Поршнев +1:12

28. Матвей Еливсеев +1:16

30. Евгений Гараничев +1:18

41. Дмитрий Малышко +1:39

55. Эдуард Латыпов +2:06

Беларусь

29. Сергей Бочарников +1:18

46. Никита Лабастов +1:49





Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, Гонка Преследования у мужчин на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (1+0+0+0) 30:07,8

2. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) +22,0

3. Ветле-Сьястад Кристиансен НОРВЕГИЯ (0+0+1+0) +1:00,0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...20. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (0+1+2+2) +2:55,027. Артем Прима УКРАИНА (0+0+1+2) +3:07,829. Антон Дудченко УКРАИНА (0+0+1+2) +3:15,547. Руслан Ткаленко УКРАИНА (1+1+0+2) +4:25,3