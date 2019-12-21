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Биатлон, мужская Гонка Преследования 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

21 декабря, на биатлонном стадионе французского Анси, где сейчас проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у мужчин на 12,5км. 60 лучших биатлонистов по-итогам спринта выйдут на дистанцию сегодня. Открывать пасьют будет немец Бенедикт Долль. Долль, при идеальной стрельбе на 9 секунд опередил норвежца Тарьей Бё. 11 секунд лидеру проиграл француз Кантен Фийон Майе. Текущий лидер общего зачета Кубка мира, норвежец Йоханнес Тингнес Бё проиграл лидеру 15 секунд. Дважды промахнулся Бё-младший в спринте, что стоило ему третьего золота в коронной дисциплине. Сегодня, у Йоханнеса есть отличная возможность взойти на подиум.

Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина с 4 огневыми рубежами, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской пасьют 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

18.  Дмитрий Пидручный  +1:03
31.  Антон Дудченко  +1:18
34.  Артем Прима  +1:27
39.  Руслан Ткаленко  +1:37

Россия

11. Александр Логинов +0:45
24. Никита Поршнев +1:12
28. Матвей Еливсеев +1:16
30. Евгений Гараничев +1:18
41. Дмитрий Малышко +1:39
55. Эдуард Латыпов +2:06

Беларусь

29. Сергей Бочарников +1:18
46. Никита Лабастов +1:49

Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, Гонка Преследования у мужчин на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Йоханнес Тингнес Бё  НОРВЕГИЯ (1+0+0+0)  30:07,8

2.  Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0+0+0)  +22,0

3.  Ветле-Сьястад Кристиансен НОРВЕГИЯ (0+0+1+0)  +1:00,0

...
20.  Дмитрий Пидручный УКРАИНА (0+1+2+2)  +2:55,0
27.  Артем Прима УКРАИНА (0+0+1+2)  +3:07,8
29.  Антон Дудченко УКРАИНА (0+0+1+2)  +3:15,5
47.  Руслан Ткаленко УКРАИНА (1+1+0+2)  +4:25,3

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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