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Биатлон, Кубок IBU, Смешанная эстафета 21.12.2019, Онлайн трансляция из австрийского Обертиллиаха.

21 декабря, на биатлонном стадионе австрийского Обертиллиаха, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится смешанная эстафета 4 по 6км. Престижнейшая командная дисциплина Кубка IBU. Всего 20 сборных заявились на дебютный классический микст. Под первым номером посеяна сборная России. Второй номер достался немецким биатлонистам. Замкнут тройку лидеров норвежцы. Между вышеперечисленными командами и развернется главная борьба за медали.

Как непосредственно сложится и чем завершится дебютная смешанная эстафета Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины и России на классический микст 4 по 6км.

Россия

1-1. Наталья Гербулова
1-2. Анастасия Гореева
1-3. Кирилл Стрельцов
1-4. Халили Саид Каримулла

Украина

4-1. Юлия Журавок
4-2. Ольга Абрамова
4-3. Руслан Бригадир
4-4. Тарас Лесюк

Кто станет победителем и призерами MIXED 4X6 KM RELAY на 3-м этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, смотрите ниже на странице...

Полный старт-лист гонки смотрите ЗДЕСЬ.

Онлайн текстовая трансляция смешанной эстафеты стартует в 13.30 по-Киеву, 14.30 московское время, Минск.

Биатлон, Смешанная эстафета 21.12.2019, Онлайн текстовая трансляция из австрийского Обертиллиаха...

К сожалению, Смешанная эстафета отменена из-за проблем с электричесовм в Обертиллиахе.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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