Кубок Украины по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Запорожье-2019

В Кубке примут участие многие сильнейшие борцы Украины, будет очень интересно, не пропустите прямую онлайн видео трансляцию борцовских баталий.
Начало прямого эфира Кубка Украины по греко-римской борьбе в 10:30. Приятного просмотра!
Кубок України з греко-римської боротьби Запорожье-2019, смотреть прямой эфир КОВЕР А
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!