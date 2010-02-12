Вчера, 20:19 Кубок Украины по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Запорожье-2019

Кубок України з греко-римської боротьби Запорожье-2019, смотреть прямой эфир КОВЕР А

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

18-19 декабря в запорожском дворце спорта "Юность" пройдет Кубок Украины по греко-римской борьбе 2019 года.В Кубке примут участие многие сильнейшие борцы Украины, будет очень интересно, не пропустите прямую онлайн видео трансляцию борцовских баталий.Начало прямого эфира Кубка Украины по греко-римской борьбе в 10:30. Приятного просмотра!