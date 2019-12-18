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Футбол, Барселона - Реал 18.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть

18 декабря, на легендарном "Камп Ноу" в Барселоне состоится 244-е Эль Классико мирового футбола. Местная Барселона примет мадридский Реал. Матч пройдет в рамках перенесенного 10-го тура Ла Лиги. Напомним, в связи с беспорядками в столице Каталонии, руководство испанского футбола пошло на встречу командам и перенесло игру на более подходящее время. То есть сегодня.

Предыдущее "Эль Классико" состоялось в марте прошлого года. Тогда, сине-гранатовые взяли верх с минимальным счетом 1:0. Иван Ракитич на 26-й минуте принес выездную победу "блаугранас".

На данный момент суперклубы разделяют 1/2 места чемпионата страны. Барса за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на первом месте. "Галактикос" расположились следом. Победитель предстоящей игры выйдет в единоличные лидеры Примеры.

Лионель Месси и компания являются небольшими фаворитами матча. У хозяев есть свой лидер, и довольно сыгранный коллектив с неизменным прагматиком - Эрнесто Вальверде у руля. Что касается нынешних гостей, то "галактикос" переживают смену игрового рисунка. Со вторым приходом Зинедина Зидана "Бланкос" нащупывают свою игру. Плюс не лучшим образом сказался на Королевском клубе уход лидера, - португальца Криштиану Роналду.

Сумеют ли футболисты Мадрида дать бой любимцам местной публики, и как непосредственно сложится главное Дерби мирового клубного футбола, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!

Начало прямой трансляции матча Барселона - Реал Мадрид в 21.00 по-Киеву, 22.00 московское время.
Ориентировочные составы команд:
Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде – Бэйл, Бензема.
Арбитр встречи - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

El Clasico, Барселона - Реал Мадрид, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры Барселона - Реал Мадрид 0:0



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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