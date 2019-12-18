Эль Классико сегодня 18.12.2019, где смотреть Барселона - Реал Мадрид. Расписание и результат чемпионата Испании.
18 декабря, на легендарном "Камп Ноу" в Барселоне состоится очередное Эль Классико мирового футбола. Матч пройдет в рамках перенесенного 10-го тура чемпионата Испании. Напомним, последний раз суперклубы встречались в марте прошлого года. Тогда, в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "сине-гранатовые" одержали выездную победу 1:0. Иван Ракитич забил победный гол.
Посмотреть прямую трансляцию этого грандиозного праздника футбола, Вы сможете на ТВ канале: МАТЧ!
Испанская Ла Лига 2019/20 годов, 10-й тур. Расписание и результат игры Барселона - Реал 18.12.2019: Время Киевское (Москва, Минск + 1 час).
21:00 Барселона - Реал Мадрид - ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Эрнандес Эрнандес.
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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