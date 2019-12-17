Вчера, 17:19 Хоккей, Спартак - Витязь 17.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть

17 декабря, на ледовой площадке "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Спартак примет подмосковный Витязь. 17 декабря, на ледовой площадке "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Спартак примет подмосковный Витязь.





На данный момент москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице регулярки. В активе подопечных Харийса Витолиньша 34 набранных баллов после 36-ти туров. У хоккеистов Витязя на два пункта больше, с тем же количеством сыгранных матчей. На 9-й строчке в общей турнирной таблице находится команда Михаила Кравца.





Стоит отметить, "Витязь" блестяще стартовал в нынешней регулярке. 12-ть побед при 1-м поражении было на старте у подольских хоккеистов, однако затем сбавили обороты и обосновались ближе к середине.





Что касается Спартака, то столичные хоккеисты выступают с переменным успехом. Победные серии достигали максимум 6-ти игр. Предыдущих два матча "спартачи" уступили.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший матч равных команд, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: "КХЛ".





Начало трансляции матча Спартак - Витязь в 19.30 московское время.

Спартак - Витязь, Прямая ОНЛАЙН трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть результат, счет игры

Результат матча победа Спартака. Счет игры Спартак - Витязь 6:0 (3-0, 2-0, 1-0).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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