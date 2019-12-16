16 декабря 2019 Жеребьевка Лиги Европы 16.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция и результаты плей-офф 1/16 финала. Смотреть

Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 годов. Традиционно, клубы будут разделены на две корзины. Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 годов. Традиционно, клубы будут разделены на две корзины.





В первой корзине находятся победители группового этапа ЛЕ и четыре лучших клуба, которые заняли третьи места по-итогам группового раунда Лиги чемпионов. Эти клубы получат статус сеяных.





К несеянным, соответственно, отнесутся команды занявшие вторые места на групповом этапе Лиги Европы. А также, четыре худших команд Лиги Чемпионов, которые заняли третьи места в своих группах. В том числе, в категорию несеянных попал донецкий Шахтер. Напомним, горняки финишировали на 3-м месте в группе С - чемпионской Лиги.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составами участников 1/16 Лиги Европы.





Сеяные: Севилья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтик, Арсенал, Порту, Эспаньол, Гент, Истанбул, Брага, Манчестер Юнайтед, Аякс, Ред Булл Зальцбург, Интер, Бенфика.





Несеянные: АПОЭЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортинг, Клуж, Айтрахт, Рейнджерс, Лудогорец, Вольфсбург, Рома, Вулверхэмптон, АЗ Алкмаар, Шахтер, Байер, Олимпиакос, Брюгге.





Стартовые игры 1/16 финала состоятся 20 февраля. Ответные 27 февраля.





Начало прямой видео трансляции жеребьевки плей-офф Лиги Европы УЕФА 2019/20 годов в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

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Составы пар 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2019/20 годов. 16.12.2019.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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