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Джон Джонс в очередной раз защитил чемпионский титул, но Доминик Рейес был хорош

Джон Джонс – один из лучших бойцов в истории UFC, но его можно победить. Это стало очевидно после последнего поединка Джонса, в котором Доминик Рейес выглядел ничуть не хуже чемпиона, хотя пояс все-таки не забрал.

Рейес сдержал обещание

Перед боем Доминик Рейес обещал доказать всем, что достоин носить чемпионский пояс. По сути, он не обманул, но, к сожалению, иногда исход некоторых противостояний напрямую зависит от решения судей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ставки на бои ММА – это своеобразная рулетка, где предугадать что-то практически невозможно.

Возвращаясь к хронологии боя за чемпионский титул, следует отметить, что Джон Джонс отдал инициативу оппоненту уже в первом раунде. Точнее, Доминик Рейес сам забрал преимущество, действуя максимально активно и смело. Он сразу начал вкладываться в удары, не оставляя силы на потом. Подобная тактика принесла свои плоды в середине раунда, когда чемпион впервые оказался на помосте ринга. Джон Джонс просто не сумел вовремя «выстроить» защиту. Итог закономерен – нокдаун. Более того, после такого серьезного потрясения фаворит долго не мог прийти в себя, поэтому не имел особых шансов на успех. По крайней мере, так казалось изначально.

Почему судьи отдали предпочтение Джонсу?

Вероятно, Рейес немного подсел функционально: в третьем раунде он уже не смог поддерживать высокий темп, поэтому стал равным. Более того, чемпион словно почувствовал слабость оппонента, поэтому постарался перевести его в партер. Одна из таких попыток завершилась успешно: Джонс повалил соперника на пол, а затем принялся наносить точные удары, постепенно сокращая разницу по очкам. В итоге, если верить финальной статистике, преимущество действующего чемпиона оказалось минимальным – 48-47, 49-46, 48-47. Конечно, эти цифры выглядят весьма подозрительно, особенно если учесть тот факт, что один из судей увидел победу Джонса практически во всех раундах. Правда, Доминик Рейес вряд ли будет оспаривать результат боя, ведь таким путем чемпионский пояс не вернуть. Лучший выход из ситуации – реванш, однако вероятность его проведения пока слишком мала.


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