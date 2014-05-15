Всем доброго вечера, в связи с короновирусом многие спортивные события были перенесены а то и вовсе отменены. Но борцовская жизнь не прекращается и мы будем ежедневно подбирать для вас что-то интересное из сети.
Так сегодня в прицел нашего объектива попала отличная видео нарезка борцовких разборок на ковре. Зрелище это не всегда приятное, но как говорится - бавет. И коль из песни слов не выкенешь. Смотрите и удивляйтесь на, что способны борцы в порыве эмоционального всплеска.
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео., смотреть
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!