Сегодня, 20:19                    

Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.

Всем доброго вечера, в связи с короновирусом многие спортивные события были перенесены а то и вовсе отменены. Но борцовская жизнь не прекращается и мы будем ежедневно подбирать для вас что-то интересное из сети.

Так сегодня в прицел нашего объектива попала отличная видео нарезка борцовких разборок на ковре. Зрелище это не всегда приятное, но как говорится - бавет. И коль из песни слов не выкенешь. Смотрите и удивляйтесь на, что способны борцы в порыве эмоционального всплеска. 

Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео., смотреть


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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