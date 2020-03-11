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Борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал

Цена:

6100 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

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Оригинальные борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии. 

Борцовки привезены из Японии, оригинал. Топовая модель, созданная для самых взыскательных борцов, которые признают только лучшее, и в качестве, и в результатах.

 

В наличии:
Размеры: 26см
 Цена: 6100грн 

Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!


Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680

 


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Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал

Борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии

6100 грн. В наличии
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал

Борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии

6100 грн. В наличии
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал

Борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии

6100 грн. В наличии

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