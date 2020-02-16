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Борцовки NIKE SPEEDSWEEP VII
Продам борцовки NIKE SPEEDSWEEP VII. Оригинал

Цена:

1500 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.
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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

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 Оригинальные борцовки NIKE SPEEDSWEEP VII.

Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.
Топовая модель, созданная для борцов, которые признают только лучшее, и в качестве, и в результатах.
 
В наличии:

Размер 41 (американский 8) – 26см

 Цена: 1500 грн 
Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680
       


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