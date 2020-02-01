Вчера, 14:08                    

Борцовки Adidas Adistrike John Smith
Продам борцовки Adidas Adistrike John Smith. Оригинал

Цена:

1900 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.
Мы предложим лучшую цену!

Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

Наши гарантии: Лучшая гарантия надежности Wrestlingua.com - это отзывы покупателей
Отзывы В НАШЕЙ ЛЕНТЕ ВК:


Оригинальные борцовки Adidas Adistrike John Smith

Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке. Adidas Adistrike John Smith предлагает спортсменам любого уровня подготовки идеальное сочетание превосходного, многократно выверенного качества по доступной цене.
В наличии:

Размер 38 2/3 (американский 5.5) - 24см
 
Цена: 1900 грн
Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680
         


Комментарии


По вопросам приобретения обращайтесь:

Телефоны:
098 253 14 32 Viber, WhatsApp
093 207 67 95 Viber, WhatsApp
Группа ВК
Skype: grandis0680
АФИША
Дзюдо, Большой Шлем в Париже-2020. Расписание, программа турнира во Франции.
Дзюдо, Большой Шлем в Париже-2020. Расписание, программа турнира во Франции.
Хоккей сегодня 6 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Финляндия. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 6 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Финляндия. Расписание и результаты матчей.
Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок
Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.
Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.
Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.
Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских
Видео
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Кубок мира по женской борьбе: Украина - Россия, видеозапись поединков (62, 65, 68, 72, 76 кг)
Кубок мира по женской борьбе: Украина - Россия, видеозапись поединков (62, 65, 68, 72, 76 кг)
Кубок мира по женской борьбе: Украина - Россия, видеозапись поединков (50, 53, 55, 57, 59 кг)
Кубок мира по женской борьбе: Украина - Россия, видеозапись поединков (50, 53, 55, 57, 59 кг)
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Продам борцовки Adidas Adistrike John Smith. Оригинал

Борцовки Adidas Adistrike John Smith

1900 грн. В наличии
Продам борцовки ASICS JB Elite. Оригинал

ASICS JB Elite. Оригинал

1750 грн. В наличии
Продам борцовки Asics JB Elite V2.0. Оригинал

Asics JB Elite V2.0. Оригинал

2100 грн. В наличии

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»