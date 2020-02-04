Борцовки ASICS Matflex 3

Продам борцовки ASICS Matflex 3. Оригинал

Цена: 1600 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Борцовки ASICS Matflex 3.

В наличии:

Размер 41.5 (американский 9) - стелька 26,5см

Размер 43.5 (американский 10.5) - стелька 27,5см

ЦЕНА: 1600 грн



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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.- профессиональная обувь для борьбы.Борцовки очень гибкие, легко гнутся. Верх выполнен из дышащей сетки. Длинная шнуровка в 14 отверстий обеспечит надежную фиксацию стопы.легкие и комфортные,обеспечивают великолепное сцепление с ковром, благодаря подошве на основе натурального каучука.