Продам борцовки ASICS Matflex 3. Оригинал

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.
Борцовки Asics Matflex 3 - профессиональная обувь для борьбы.
Борцовки очень гибкие, легко гнутся. Верх выполнен из дышащей сетки. Длинная шнуровка в 14 отверстий обеспечит надежную фиксацию стопы. Борцовки Asics легкие и комфортные, борцовки асикс обеспечивают великолепное сцепление с ковром, благодаря подошве на основе натурального каучука.
В наличии: Размер 41.5 (американский 9) - стелька 26,5см
ЦЕНА:1600 грн
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