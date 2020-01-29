Борцовки ASICS International Lyte

Продам борцовки ASICS International Lyte. Оригинал

Цена: 2300 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оплата и доставка:

- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж

- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате

- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS



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Оригинальные борцовки ASICS International Lyte.

В наличии:

Размер 37.5 (американский 6.5) - стелька 24.25см

Размер 38 (американский 7) - стелька 24.5см

Размер 39 (американский 7.5) - стелька 25см

Размер 45 (американский 11.5) - стелька 28.5см



Цена: 2300грн

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.ASICS International Lyte соответствуют всем потребностям спортсменов-борцов. С первой до последней минуты тренировки, борцовки обеспечат превосходную поддержку и защиту ваших стоп. Они подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680