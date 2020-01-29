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Борцовки ASICS International Lyte
Продам борцовки ASICS International Lyte. Оригинал

Цена:

2300 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.
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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

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Оригинальные борцовки ASICS International Lyte.

Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.

ASICS International Lyte соответствуют всем потребностям спортсменов-борцов. С первой до последней минуты тренировки, борцовки обеспечат превосходную поддержку и защиту ваших стоп.  Они подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.

В наличии:
Размер 37.5 (американский 6.5) - стелька 24.25см  
Размер 38 (американский 7) - стелька 24.5см
Размер 39 (американский 7.5) - стелька 25см
Размер 45 (американский 11.5) - стелька 28.5см

 Цена:  2300грн
Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680
 


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