Борцовки ASICS International Lyte Продам борцовки ASICS International Lyte. Оригинал
Цена:
2300 грн.
В наличии
Размеры в наличии:
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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.
ASICS International Lyte соответствуют всем потребностям спортсменов-борцов. С первой до последней минуты тренировки, борцовки обеспечат превосходную поддержку и защиту ваших стоп. Они подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.
В наличии: Размер 37.5 (американский 6.5) - стелька 24.25см Размер 38 (американский 7) - стелька 24.5см Размер 39 (американский 7.5) - стелька 25см Размер 45 (американский 11.5) - стелька 28.5см
Цена: 2300грн
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