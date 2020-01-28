Борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии

Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал

Цена: 6000 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оплата и доставка:

- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж

- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате

- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS



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Оригинальные борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии.

В наличии:

Размер: 27см

Цена: 6000грн

Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

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Борцовки привезены из Японии, оригинал. Топовая модель, созданная для самых взыскательных борцов, которые признают только лучшее, и в качестве, и в результатах.0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680