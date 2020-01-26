Продам детские борцовки Adidas HVC 2 . Оригинал

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке. Adidas HVC 2 предлагает спортсменам любого уровня подготовки идеальное сочетание превосходного, многократно выверенного качества по доступной цене.
В наличии: Размер 36.5 (американский 4.5) - 23см Размер 37 (американский 5) - 23.5см Размер 38 (американский 5.5) - 24см Размер 38.5 (американский 6) - 24.5см
Цена: 1550 грн
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