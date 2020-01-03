Борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал

Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал

Цена: 2750 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оплата и доставка:

- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж

- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате

- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS



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Оригинальные борцовки Asics JB Elite IV.

В наличии:

Размер 39 (американский 7,5) – 25см

Размер 39,5 (американский 8) – 25,5см

Размер 40,5 (американский 8.5) – 26см

Размер 42,5 (американский 10) - стелька 27см

Размер 43,5 (американский 10.5) - стелька 27.5см

Размер 44 (американский 11) - стелька 28см

Размер 46 (американский 12) - стелька 29см



Цена: 2999грн 2750грн



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Оригинальные борцовки Asics JB Elite IV привезены из Америки.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой.0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680