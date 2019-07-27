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Борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал

Цена:

2750 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.
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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

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Оригинальные борцовки Asics JB Elite IV.

Оригинальные борцовки Asics JB Elite IV привезены из Америки.

В наличии:
Размер 35 (американский 5) - стелька 23см
Размер 38 (американский 7) - стелька 24,5см  
Размер 39,5 (американский 8) – 25,5см  

Цена: 2999грн  2750грн

Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680

         


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