Продам борцовки ASICS JB Elite. Оригинал

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.
В разработке дизайна этих борцовок принял непосредственное участие Джордан Барроуз, поэтому они носят его имя.
Модель спортивной обуви, созданная для самых взыскательных борцов, признающих только лучшее, и в качестве, и в результатах. Легкие и износостойкие борцовки обеспечивают борцам необходимую плотно прилегающую посадку и интенсивное сцепление с поверхностью ковра.
Специализированная колодка для борьбы Сконструирована на основе колодки борцовок ASICS.
В наличии: Размер 46.5 (американский 12.5) - стелька 29.5см
Цена: 1750грн
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