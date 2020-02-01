ASICS JB Elite. Оригинал

Продам борцовки ASICS JB Elite. Оригинал

Цена: 1750 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оригинальные борцовки ASICS JB Elite.

В наличии:

Размер 46.5 (американский 12.5) - стелька 29.5см

Цена: 1750грн

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.В разработке дизайна этих борцовок принял непосредственное участие Джордан Барроуз, поэтому они носят его имя.Модель спортивной обуви, созданная для самых взыскательных борцов, признающих только лучшее, и в качестве, и в результатах. Легкие и износостойкие борцовки обеспечивают борцам необходимую плотно прилегающую посадку и интенсивное сцепление с поверхностью ковра.Специализированная колодка для борьбыСконструирована на основе колодки борцовок ASICS.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680