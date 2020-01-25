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Детские борцовки ASICS Matflex 5
Детские борцовки ASICS Matflex 5. Оригинал

Цена:

1250 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
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Оригинальные борцовки ASICS Matflex 5.

Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.

Борцовки Asics Matflex 5 - профессиональная обувь для борьбы.

Борцовки очень гибкие, легко гнутся. Верх выполнен из дышащей сетки. Длинная шнуровка в 14 отверстий обеспечит надежную фиксацию стопы. Вверху язычка предусмотрен специальный карман для шнурков, чтобы они не мешались и не развязывались во время борьбы.
Борцовки Asics легкие и комфортные, борцовки асикс обеспечивают великолепное сцепление с ковром, благодаря подошве на основе натурального каучука.

 В наличии: 

Размер 31.5 (американский 1.5) - стелька 19.5 см
Размер 32.5 (американский 2.5) - стелька 20.5 см
ЦЕНА:  1250 грн


Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680



ASICS Matflex 5. Обувь Асикс для борьбы и бокса. Видео обзор борцовок


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