Детские борцовки ASICS Matflex 5

Детские борцовки ASICS Matflex 5. Оригинал

Цена: 1250 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оригинальные борцовки ASICS Matflex 5.

1250 грн

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ASICS Matflex 5. Обувь Асикс для борьбы и бокса. Видео обзор борцовок

Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.- профессиональная обувь для борьбы.Борцовки очень гибкие, легко гнутся. Верх выполнен из дышащей сетки. Длинная шнуровка в 14 отверстий обеспечит надежную фиксацию стопы. Вверху язычка предусмотрен специальный карман для шнурков, чтобы они не мешались и не развязывались во время борьбы.легкие и комфортные,обеспечивают великолепное сцепление с ковром, благодаря подошве на основе натурального каучука.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680