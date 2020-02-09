Продам борцовки ASICS JB Elite V2.0. Оригинал

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Борцовки выполнены из дышащего текстиля. Детали: удобная шнуровка; кармашек для шнурков в язычке; подошва на носке и на пятке из не скользящего материала; специальная колодка, разработанная для занятий борьбой.
В наличии: Размер 44 (американский 11) - стелька 28см Размер 45 (американский 11.5) - стелька 28.5см Размер 46 (американский 12) - стелька 29см
Цена: 2450 грн
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