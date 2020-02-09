Борцовки ASICS JB Elite V2.0

Продам борцовки ASICS JB Elite V2.0. Оригинал

Цена: 2450 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оплата и доставка:

- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж

- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате

- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS



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Оригинальные борцовки ASICS JB Elite V2.0.

В наличии:

Размер 44 (американский 11) - стелька 28см

Размер 45 (американский 11.5) - стелька 28.5см

Размер 46 (американский 12) - стелька 29см

Цена: 2450 грн

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Борцовки привезены из Америки, оригинал.Борцовки выполнены из дышащего текстиля. Детали: удобная шнуровка; кармашек для шнурков в язычке; подошва на носке и на пятке из не скользящего материала; специальная колодка, разработанная для занятий борьбой.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!0982531432; 0639290089 (Татьяна)