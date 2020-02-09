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Борцовки ASICS JB Elite V2.0
Продам борцовки ASICS JB Elite V2.0. Оригинал

Цена:

2450 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.
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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

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Оригинальные борцовки ASICS  JB Elite V2.0.

Борцовки привезены из Америки, оригинал.

Борцовки выполнены из дышащего текстиля. Детали: удобная шнуровка; кармашек для шнурков в язычке; подошва на носке и на пятке из не скользящего материала; специальная колодка, разработанная для занятий борьбой.

В наличии:
Размер 44 (американский 11) - стелька 28см
Размер 45 (американский 11.5) - стелька 28.5см
Размер 46 (американский 12) - стелька 29см

 Цена: 2450 грн

Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)

   


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098 253 14 32 Viber, WhatsApp
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