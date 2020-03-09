О ПРОЕКТЕ
Интернет ресурс Wrestlingua.com создан на общественных началах. Именно поэтому на сайте вы не найдете пропаганды и демагогии, но обязательно найдете настоящие мнения людей причастных к миру борьбы.
Цели которые преследуют создатели проекта:
- Популяризация вольной борьбы и других видов единоборств,таких как (греко-римская борьба, самбо, дзюдо, сумо, М1) популяризация спорта и здорового образа жизни. Воспитание у детей и молодежи физической и психологической устойчивости, патриотизма.
- Поиск меценатов готовых помогать развитию борьбы в Украине и за рубежом.
- Поиск еденоммышлеников готовых вместе работать над развитием проекта.
- Ведение новостной ленты, поиск исторической информации и редких тренировочных материалов.