Online Табло
Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!
Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!
Видео!
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
ВИДЕО!
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
НОВОСТИ СПОРТА
Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Сегодня, 15:10
Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Дисквалифицированный за допинг чемпион мира Лабазанов возвращается в спорт: интервью
Сегодня, 11:13
Дисквалифицированный за допинг чемпион мира Лабазанов возвращается в спорт: интервью
Ронда Раузи — о болельщиках WWE: Как же меня достали эти неблагодарные дебилы!
Сегодня, 07:35
Ронда Раузи — о болельщиках WWE: Как же меня достали эти неблагодарные дебилы!
Главный тренер сборной Казахстана по ГРБ прокомментировал перенос ОИ на 2021 год
Вчера, 16:44
Главный тренер сборной Казахстана по ГРБ прокомментировал перенос ОИ на 2021 год
Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Вчера, 12:03
Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)
Вчера, 11:58
Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)
Топ-боец UFC - Тони Фергюсон прокоментировал отмену UFC 249.
Вчера, 10:51
Топ-боец UFC - Тони Фергюсон прокоментировал отмену UFC 249.
Хабиб Нурмагомедов зазывает Романа Власова в UFC — обещает пять поединков
Вчера, 10:18
Хабиб Нурмагомедов зазывает Романа Власова в UFC — обещает пять поединков
БОРЬБА | БОКС | MMA | ЕДИНОБОРСТВА
Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Сегодня, 15:10
Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Дисквалифицированный за допинг чемпион мира Лабазанов возвращается в спорт: интервью
Сегодня, 11:13
Дисквалифицированный за допинг чемпион мира Лабазанов возвращается в спорт: интервью
Ронда Раузи — о болельщиках WWE: Как же меня достали эти неблагодарные дебилы!
Сегодня, 07:35
Ронда Раузи — о болельщиках WWE: Как же меня достали эти неблагодарные дебилы!
Главный тренер сборной Казахстана по ГРБ прокомментировал перенос ОИ на 2021 год
Вчера, 16:44
Главный тренер сборной Казахстана по ГРБ прокомментировал перенос ОИ на 2021 год
Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)
Вчера, 11:58
Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)
Топ-боец UFC - Тони Фергюсон прокоментировал отмену UFC 249.
Вчера, 10:51
Топ-боец UFC - Тони Фергюсон прокоментировал отмену UFC 249.
Хабиб Нурмагомедов зазывает Романа Власова в UFC — обещает пять поединков
Вчера, 10:18
Хабиб Нурмагомедов зазывает Романа Власова в UFC — обещает пять поединков
UFC 249 отменён — во всём виноват коронавирус, Disney и ESPN
Вчера, 07:09
UFC 249 отменён — во всём виноват коронавирус, Disney и ESPN
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса!
Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса!
Официально: Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесен на 2021 год!
Официально: Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесен на 2021 год!
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
ВИДЕО АРХИВ
Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020.
Теннис, Роджер Федерер - Рафаэль Надаль, ПОЛУФИНАЛ Уимблдона-2019. Видеозапись полного матча, смотреть
Теннис, Роджер Федерер - Рафаэль Надаль, ПОЛУФИНАЛ
Теннис, Медведев - Надаль, ФИНАЛ Открытого чемпионата США-2019. Видеозапись и результат полного матча, смотреть
Теннис, Медведев - Надаль, ФИНАЛ Открытого чемпионата
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков,
Рафаэль Надаль - Доминик Тим, Видео 1/4 финала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Рафаэль Надаль - Доминик Тим, Видео 1/4 финала Australian
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата
СПОРТ | РАСПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ
Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Вчера, 12:03
Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Теннис, Роджер Федерер - Рафаэль Надаль, ПОЛУФИНАЛ Уимблдона-2019. Видеозапись полного матча, смотреть
9 апреля 2020
Теннис, Роджер Федерер - Рафаэль Надаль, ПОЛУФИНАЛ Уимблдона-2019. Видеозапись полного матча, смотреть
Футбол: Испанскую Ла Лигу предлагают доиграть на острове!
9 апреля 2020
Футбол: Испанскую Ла Лигу предлагают доиграть на острове!
Теннис, Медведев - Надаль, ФИНАЛ Открытого чемпионата США-2019. Видеозапись и результат полного матча, смотреть
8 апреля 2020
Теннис, Медведев - Надаль, ФИНАЛ Открытого чемпионата США-2019. Видеозапись и результат полного матча, смотреть
Футбол: Английская Премьер-лига готова завершить сезон досрочно.
8 апреля 2020
Футбол: Английская Премьер-лига готова завершить сезон досрочно.
Международная федерация футбола готова продлить сезон 2019/20 годов.
6 апреля 2020
Международная федерация футбола готова продлить сезон 2019/20 годов.
Тодд Вудбридж не верит в шансы Роджера Федерера выиграть турнир Большого Шлема.
6 апреля 2020
Тодд Вудбридж не верит в шансы Роджера Федерера выиграть турнир Большого Шлема.
Футбол: первый Европейский чемпионат завершился досрочно!
2 апреля 2020
Футбол: первый Европейский чемпионат завершился досрочно!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
31 марта 2020
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
23 марта 2020
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
Продам борцовки Nike Inflict 3. Оригинал
17 марта 2020
Продам борцовки Nike Inflict 3. Оригинал
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
17 марта 2020
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
17 марта 2020
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
13 марта 2020
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
13 марта 2020
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
9 марта 2020
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал
О ПРОЕКТЕ
Интернет ресурс Wrestlingua.com создан на общественных началах. Именно поэтому на сайте вы не найдете пропаганды и демагогии, но обязательно найдете настоящие мнения людей причастных к миру борьбы. Цели которые преследуют создатели проекта:
  • Популяризация вольной борьбы и других видов единоборств,таких как (греко-римская борьба, самбо, дзюдо, сумо, М1) популяризация спорта и здорового образа жизни. Воспитание у детей и молодежи физической и психологической устойчивости, патриотизма.
  • Поиск меценатов готовых помогать развитию борьбы в Украине и за рубежом.
  • Поиск еденоммышлеников готовых вместе работать над развитием проекта.
  • Ведение новостной ленты, поиск исторической информации и редких тренировочных материалов.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»