О ПРОЕКТЕ

Популяризация вольной борьбы и других видов единоборств,таких как (греко-римская борьба, самбо, дзюдо, сумо, М1) популяризация спорта и здорового образа жизни. Воспитание у детей и молодежи физической и психологической устойчивости, патриотизма.

Поиск меценатов готовых помогать развитию борьбы в Украине и за рубежом.

Поиск еденоммышлеников готовых вместе работать над развитием проекта.

Ведение новостной ленты, поиск исторической информации и редких тренировочных материалов.

Интернет ресурс Wrestlingua.com создан на общественных началах. Именно поэтому на сайте вы не найдете пропаганды и демагогии, но обязательно найдете настоящие мнения людей причастных к миру борьбы. Цели которые преследуют создатели проекта: